Redcare Pharmacy hat vorläufige Umsatzzahlen für das zweite Quartal gemeldet: Mit 709 Mio. EUR stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 26?% und lag damit weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Das Wachstum wurde insbesondere durch starke Rx-Umsätze in Deutschland getragen, die im Jahresvergleich um 125?% zulegten, unterstützt durch die fortschreitende Erschließung des CardLink-Kanals, sowie durch ein solides Non-Rx-Geschäft mit einem Plus von 17?%. Insgesamt erzielte Redcare im ersten Halbjahr Umsätze von 1,4 Mrd. EUR, was einem Wachstum von 27?% entspricht. Dabei stiegen die Rx-Umsätze um 49?% und die Non-Rx-Umsätze um 18?%. Im selben Zeitraum gewann das Unternehmen 1 Million neue aktive Kunden hinzu und bestätigte seine Jahresprognose, darunter mehr als 500 Mio. EUR Umsatz im deutschen Rx-Geschäft sowie eine EBITDA-Marge zwischen 2?% und 2,5?%. Angesichts des weiterhin intakten strukturellen Rückenwinds halten die Analysten von mwb research die Ziele für ambitioniert, aber erreichbar. Die Kaufempfehlung wird beibehalten, Kursziel: 144 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv





