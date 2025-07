Kursk - Der stellvertretende Oberbefehlshaber der russischen Marine, Generalmajor Michail Gudkow, ist in der Region Kursk bei einem ukrainischen Raketenangriff getötet worden.



Wie der Gouverneur der Region Primorje, Oleg Koschemjako, am Donnerstag mitteilte, sei Gudkow "bei der Erfüllung seiner Pflichten als Offizier" gestorben.



Derweil sind bei russischen Luftangriffen auf Odessa und Poltawa nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Auf russischer Seite soll in der Region Lipezk eine ältere Frau bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden sein.





