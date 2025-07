Die Redcare Pharmacy-Aktie kann am Donnerstag um +3% zulegen, nachdem das Unternehmen positive Nachrichten für Investoren verkündet hat. Dürfen Anleger jetzt auf einen Ausbruch der Papiere bzw. ein Comeback nach dem Abverkauf der vergangenen Wochen hoffen? Positive Eckdaten vorgelegt Am Donnerstag hat Redcare Pharmacy mit positiven Daten zum abgelaufenen zweiten Quartal für gute Stimmung bei Aktionären gesorgt. Konkret lag der Umsatz in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...