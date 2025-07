Einen Tag nach der offiziellen Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat ein Konsortium industrienaher Familiy Offices das Batteriezell-Unternehmen übernommen. 80 Prozent der Arbeitsplätze in Itzehoe sollen damit erhalten bleiben. Keine Perspektive gibt es für die Pilotanlage in Tübingen. Ein Konsortium aus industrienahen Family Offices rund um den bestehenden Investor Abacon hat einen Kaufvertrag für Customcells unterzeichnet. Dies sei einen Tag nach der offiziellen Eröffnung des Insolvenzverfahrens für den Batteriezell-Hersteller am 1. Juli erfolgt, teilte der Insolvenzverwalter Malte Köster von ...

