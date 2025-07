MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: MONTE DEI PASCHI, NOVARTIS, ALIBABA CLOUD

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA findet am Vortag des Unabhängigkeitstages ein verkürzter Handel statt. Während der Aktienmarkt um 19:00 Uhr MESZ schließt, folgt der Anleihemarkt um 20:00 Uhr.

FREITAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

Index zuletzt +/- % DAX Futures 23.911,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 6.276,75 +0,03% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.852,75 +0,04% Nikkei-225 (Tokio) 39.785,90 +0,1% Hang-Seng (Hongk.) 24.069,94 -0,7% Schanghai-Comp. 3.461,15 +0,2%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,23 67,45 -0,3% -0,22 -6,4% Brent/ICE 68,84 69,11 -0,4% -0,27 -7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.350,78 3.356,38 -0,2% -5,60 +27,9% Silber 31,29 31,05 +0,8% 0,24 +11,4% Platin 1.173,12 1.206,78 -2,8% -33,66 +37,8% Kupfer 5,15 5,15 -0,1% 0,00 +26,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Rekordjagd an der Wall Street könnte sich fortsetzen. Dazu müsste aber der US-Arbeitsmarkt mitspielen. Denn der offizielle Juni-Bericht zum Arbeitsmarkt wird bereits am Berichtstag noch vor Handelseröffnung veröffentlicht, weil am Freitag der Unabhängigkeitsfeiertag in den USA ansteht. Am Vortag hatte ein Handelsabkommen zwischen den USA und Vietnam die Hoffnung geschürt, dass bis zum Fristablauf am 9. Juli weitere folgten. S&P-500 und die Nasdaq hatten in der Folge am Vortag Rekordstände erklommen. Der Arbeitsmarkt ist für Börsianer eine zweischneidige Angelegenheit. Gute Daten könnten zwar Konjunkturoptimismus entfachen, zugleich aber Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zunichte machen. Daher könnten auch schwache Daten den Aktienmarkt beflügeln bzw. starke Daten belasten.

Datadog ziehen vorbörslich um 9,4 Prozent an. Der Software-Konzern ersetzt Juniper Networks im S&P-500 am 9. Juli. Juniper wird von Hewlett Packard Enterprise geschluckt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Rational AG, Vorab-Telefonkonferenz 2Q (Pre-Close)

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Albis Leasing 0,09 EUR Allgäuer Brauhaus 2,00 EUR Energiekontor 0,50 EUR Maschinenfabrik Berthold Hermle Stämme 11,00 EUR Maschinenfabrik Berthold Hermle Vorzüge 11,05 EUR Mutares 2,00 EUR Pfeiffer Vacuum Technology 7,32 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +110.000 gg Vm zuvor: +139.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 236.000 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -70,9 Mrd US-Dollar zuvor: -61,6 Mrd US-Dollar 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,2 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 53,7 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +8,2% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 50,5 Punkte zuvor: 49,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Höhepunkt des Tages ist die Vorlage der monatlichen US-Arbeitsmarktdaten. Marktteilnehmer hoffen auf schwache Daten. Ein schwacher Bericht gäbe der Fed die Möglichkeit zu raschen Zinssenkungen. Jürgen Molnar von Robomarkets merkt dazu an, ein "schwacher US-Arbeitsmarkt könnte die Tür für eine Juli-Zinssenkung öffnen". Weiter im Blick steht die Handelspolitik. Für gute Stimmung sorgt der "Deal" zwischen den USA und Vietnam. Positiv werden die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Europa im Handel aufgenommen, auch wenn sie keine Akzente am Markt setzen. Im DAX sind Siemens (+1,3%) und Infineon (+1,7%) gesucht. Hier stützt das Ende von US-Exportbeschränkungen für Software zum Chip-Design. Siemens EDA ist eine Tochter, die auf diesen Bereich spezialisiert ist. Für STMicro geht es 1,2 Prozent höher. Gesucht sind Redcare mit 6,8 Prozent plus. Hier läuft es rund mit einem starken Umsatzwachstum. Für Konkurrent Docmorris geht es 7,7 Prozent höher. Auch Grenke legen zu - um 3,8 Prozent. Hier zogen Neugeschäft und Gewinnmarge an. Nordex steigen nach starken Auftragseingängen um 3,8 Prozent. Vestas gewinnen weitere 2,4 Prozent. Gegen den Trend fallen Novartis um 0,9 Prozent nach enttäuschenden Studienresultaten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1797 +0,0% 1,1795 1,1782 +13,9% EUR/JPY 169,66 +0,1% 169,44 169,47 +4,0% EUR/CHF 0,9348 +0,1% 0,9339 0,9337 -0,5% EUR/GBP 0,8635 -0,1% 0,8639 0,8655 +4,3% USD/JPY 143,82 +0,1% 143,64 143,84 -8,7% GBP/USD 1,3662 +0,1% 1,3655 1,3612 +9,2% USD/CNY 7,1475 -0,1% 7,1535 7,1505 -0,8% USD/CNH 7,1585 -0,1% 7,1631 7,1638 -2,4% AUS/USD 0,6576 -0,1% 0,6583 0,6570 +6,4% Bitcoin/USD 109.871,95 +0,3% 109.499,75 108.370,50 +15,6%

Das Pfund erholt sich nach dem Abverkauf des Vortages. Premier Keir Starmer hat Schatzkanzlerin Rachel Reeves seine Unterstützung ausgesprochen, sie werde noch lange im Amt bleiben. Auch sprach er seine Unterstützung für ihre Fiskalpolitik aus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während der HSI in Hongkong (Späthandel) nachgab, legte der Kospi in Seoul deutlicher zu. Tokio zeigte sich wenig verändert. Auch in Schanghai und Sydney tat sich wenig. In Sydney bremsten neue Außenhandelsdaten, die enttäuschend ausgefallen waren. Insbesondere an den chinesischen Börsen hatte ein gesunkener Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe gebremst. An allen Plätze dürften viele Akteure erst einmal in eine Warteposition gegangen sein, weil im späteren Tagesverlauf die US-Arbeitsmarktdaten für Juni berichtet werden. Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer galt derweil weiter Neuigkeiten zum Thema Zölle. Hier sorgte für leichte Zuversicht, dass die USA mit Vietnam eine Einigung erzielt haben. In Tokio zeigten sich Autoaktien sehr fest. Toyota, Nissan oder Mazda gewannen zwischen 1,9 und 5,5 Prozent. Honda legten um 1,8 Prozent zu. Gesucht waren in der gesamten Region Halbleiteraktien wie in Tokio Advantest (+0,2%), Tokyo Electron (+1,1%) und Renesas (+4,7%). In Seoul stützte das Indexschwergewicht Samsung Electronics mit einem Sprung um 4,6 Prozent. Halbleiteraktien und Aktien von Ausrüstern der Halbleiterindustrie bekamen Rückenwind, weil laut US-Branchenunternehmen die USA im Rahmen des jüngsten Handelsabkommens mit China Beschränkungen für den Export von Chipdesign-Software nach China aufgehoben haben.

CREDIT

Weiter auf Einengungskurs in kleinsten Schritten gehen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Risikolage sei auf den aktuellen Niveaus ebenso eingepreist wie das Trumpsche Gesetzespaket, heißt es am Markt. Gewartet wird nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der wegen eines Feiertages am Freitag schon am Donnerstag veröffentlicht wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Baywa

schließt das vergangene Jahr wegen nötiger Abschreibungen vor allem auf die Erneuerbare-Energien-Tochter BayWa r.e. mit einem Milliardenverlust ab. Gerechnet werde mit einem Verlust von rund 1,6 Milliarden Euro für 2024. Die Erstellung der Bilanz hatte sich wegen der Sanierungsplanung des Unternehmens verzögert und soll jetzt am 10. Juli vorgelegt werden. Wie erwartet sei das bilanzielle Eigenkapital nach den deutschen HGB-Bilanzvorschriften aufgrund der Buchwertabschreibungen negativ.

MONTE DEI PASCHI

Die Aktionäre der italienischen Mediobanca können ihre Anteile ab dem 14. Juli der Banca Monte dei Paschi di Siena zum Kauf übertragen. Monte dei Paschi teilte am späten Mittwoch mit, die Angebotsunterlage sei von der italienischen Börsenaufsicht genehmigt worden. Damit könne eine bis zum 8. September laufende achtwöchige Angebotsfrist beginnen.

NOVARTIS

Cosentyx von Novartis hat bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter oder rezidivierender Riesenzellarteriitis keine statistisch signifikante Verbesserung der anhaltenden Remission erzielt. Damit verfehlte das Medikament in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt einer anhaltenden Remission nach 52 Wochen Anwendung. Novartis will die Daten nun vollständig auswerten und die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Ryanair

hat wegen eines Fluglotsenstreiks in Frankreich 170 Flüge am Donnerstag und Freitag gestrichen. Mehr als 30.000 Passagiere sind von den Flugstreichungen betroffen, die mit dem Beginn der Sommerferien in Europa zusammenfallen, einer der verkehrsreichsten Reisezeiten des Jahres. Laut Ryanair wird der Streik nicht nur Flüge von und nach Frankreich betreffen, sondern auch solche, die das Land überfliegen.

ALIBABA CLOUD

will bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres im März mehr als 60 Millionen US-Dollar in KI-Innovationen investieren. Die Investitionen in das Partner-Ökosystem sollen in gemeinsame Marketingkampagnen, Rabattprogramme und andere Aktivitäten fließen, von denen sowohl Alibaba Cloud als auch seine Partner profitieren sollen. Alibaba Cloud soll den Partnern helfen, ihren Kundenstamm zu erweitern, ihr technisches Know-how zu verbessern und die Einführung fortschrittlicher Cloud- und KI-Lösungen für Unternehmen weltweit zu beschleunigen.

