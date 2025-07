Die Nonfarm Payrolls (NFP) in den Vereinigten Staaten (US) stiegen im Juni um 147.000, berichtete das US Bureau of Labor Statistics (BLS) am Donnerstag. Dieser Wert folgte auf den Anstieg von 144.000 (revidiert von 139.000), der im Mai verzeichnet wurde, und übertraf die Markterwartung von 110.000. Verfolgen Sie unsere NFP Live-Berichterstattung hier ...

