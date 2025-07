Abo Energy will sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren und verkauft daher seine griechische Tochtergesellschaft Abo Energy Hellas. Als Dienstleister bleibt das Unternehmen in Griechenland aktiv. Abo Energy zieht sich aus Griechenland zurück und verkauft die Tochtergesellschaft Abo Energy Hellas samt der Mitarbeitenden und einem rund 1,5 Gigawatt großen Portfolio aus Solar-, Batterie- und Windprojekten an Helleniq Energy Holdings. Über den Kaufpreis und die Struktur der Transaktion haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...