PTA-News: Südzucker AG: Veränderungen im Vorstand der Südzucker AG

Der Aufsichtsrat der Südzucker AG hat Dr. Theresa von Fugler (47) mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 als Chief Commercial Officer (CCO) in den Vorstand der Südzucker AG bestellt; die Bestellung erfolgt für drei Jahre.

Dr. Theresa von Fugler erlangte ihren Bachelor of Science in Biologie, absolvierte anschließend ein Diplom in Biomedizinischen Wissenschaften und promovierte in Biochemie am Imperial College London. Ihre Berufserfahrungen erwarb sie unter anderem in den Unternehmen Henkel, L'Oréal, Petit Bateau und Sanofi, wo sie seit September 2021 als General Manager Consumer Healthcare und als Geschäftsführerin der A. Nattermann & Cie. GmbH tätig ist.

"Der Aufsichtsrat freut sich, mit Frau Dr. von Fugler eine erfahrene Managerin mit einer beeindruckenden Karriere für den Vorstand der Südzucker gewonnen zu haben. Mit Ihrer Expertise für Verbrauchermärkte aber auch mit Ihrer Führungserfahrung wird sie das Unternehmen bereichern und weiter voranbringen," so Dr. Stefan Streng, Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker AG.

Dr. Theresa von Fugler wird die Bereiche Commercial Excellence, Nachhaltigkeit und Umwelt sowie aus dem Segment Spezialitäten die Divisionen BENEO und PortionPack übernehmen. Mit der Bestellung von Dr. von Fugler erfolgt eine Neuordnung der Vorstandsressorts, die mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 in Kraft tritt.

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

