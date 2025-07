© Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

Das erste Börsenhalbjahr 2025 ist vorbei - Zeit für eine Zwischenbilanz an den US-Aktienmärkten. Gerade einmal 5,8 Prozent liegt der S&P 500 seit Jahresanfang im Plus. Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit zweistelligen Kurszuwächsen fällt die Bilanz der ersten sechs Monate 2025 bescheidener aus. Inflation, Zinspolitik und geopolitische Unsicherheiten bestimmten in diesem ereignisreichen Halbjahr das Marktumfeld. Drei Aktien, die dabei besonders auffielen, sind Boeing, Palantir und Tesla. Tesla gehört dabei zu den großen Verlierern der ersten sechs Monate. Die Aktie hat seit Jahresbeginn satte 21,8 Prozent eingebüßt. Enttäuschende Fahrzeugauslieferungen, schwache Nachfrage in Europa und …