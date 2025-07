Der ISM-EMI für den Dienstleistungssektor im Juni fiel besser aus als erwartet.Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich nahe 97,00.Die Geschäftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor expandierte im Juni in moderatem Tempo, wobei der Einkaufsmanagerindex (EMI) für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management (ISM) von 49,9 im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...