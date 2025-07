Der DXY US-Dollar-Index erholt sich, nachdem die Beschäftigungsdaten positiv überrascht haben, was frühzeitige Zinssenkungen der Fed in Frage stellt.Die US Nonfarm Payrolls steigen im Juni um 147.000, übertreffen die Schätzungen der Analysten, und die Arbeitslosenquote sinkt unerwartet auf 4,1%.DXY handelt über 97,00, wobei die Momentum-Indikatoren ...

