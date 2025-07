Zürich - Der Verwaltungsrat der responsAbility Investments AG hat Nadia Nikolova - vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung - zur neuen Chief Executive Officer ernannt. Sie tritt ihr Amt am 1. September 2025 an und wechselt von Allianz Global Investors zu responsAbility, wo sie zuletzt als Head of Direct Lending tätig war und Private-Credit-Teams in Europa und Asien mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 11 Milliarden leitete. Rochus ...

