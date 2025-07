KBC Bank führt Krypto-Handel ein: Bitcoin und Ether ab Herbst 2025

Die belgische KBC Bank wird ab Herbst 2025 als erste Großbank des Landes den Handel mit Bitcoin und Ether über ihre Bolero-Plattform ermöglichen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung nach der EU-MiCA-Regulierung.

BTC und ETH Handel ab Herbst über Bolero

Die belgische Großbank KBC setzt einen Meilenstein in der Finanzwelt des Landes: Ab Herbst 2025 sollen Privatkunden über die Bolero-Plattform direkt in Bitcoin und Ether investieren können. Das berichtet die belgische Zeitung L'Echo.

Damit ist KBC die erste große Bank in Belgien, die ihren Kunden direkten Zugang zu Kryptowährungen bietet, ohne dass diese auf ausländische Plattformen wie Coinbase, Binance oder Neobanken wie Revolut angewiesen sind.

Die Initiative markiert einen Wendepunkt für den belgischen Finanzsektor. Bisher mussten belgische Anleger für Krypto-Investitionen auf internationale Börsen oder digitale Banking-Apps zurückgreifen. Nun will KBC mit ihrer Online-Investitionsplattform Bolero ein reguliertes und sicheres Umfeld schaffen, das den Einstieg in den Kryptomarkt erleichtert.

"Wir bieten privaten Anlegern die Möglichkeit, direkt in Bitcoin und Ether zu investieren - in einer vertrauensvollen Umgebung mit besonderem Fokus auf Bildung, Sicherheit und regulatorische Konformität", erklärte ein Sprecher der KBC Bank.

Jetzt in XYZ investieren.

Genehmigung nach MiCA steht noch aus

Der Start des Krypto-Angebots steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. KBC befindet sich derzeit im Verfahren, um als Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der EU-weiten Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Regulierung anerkannt zu werden. Die Genehmigung wird noch im Herbst 2025 erwartet.

Sollte alles wie geplant verlaufen, wird ein neuer "Krypto"-Tab in der Bolero-App erscheinen, über den Nutzer Bitcoin und Ether kaufen können. Die Plattform wird dabei strenge Sicherheitsmaßnahmen und Know-Your-Customer-Prüfungen implementieren, um den Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung gerecht zu werden.

Mit diesem Vorstoß positioniert sich KBC als Vorreiter in der Integration von digitalen Vermögenswerten in das traditionelle Bankwesen. Die Einführung des Krypto-Handels über Bolero könnte nicht nur die Akzeptanz von Kryptowährungen in Belgien fördern, sondern auch andere Banken dazu anspornen, ähnliche Schritte zu unternehmen. Die Finanzwelt blickt gespannt auf den Herbst 2025, wenn KBC den belgischen Kryptomarkt revolutionieren könnte.

Jetzt von XYZ profitieren.