David Wehner (FGTC Investment): An der Börse gilt: Strategie schlägt Stimmung

03.07.2025 -

Chancen und Risiken liegen im aktuell volatilen und politisch geprägtem Börsenumfeld eng beieinander. Schnelle Erholungsrallys für eine Erhöhung der Portfoliorendite zu nutzen, ist angesichts der schnellen Richtungswechsel an der Börse selbst für professionelle Fondsmanager riskant. Wie diese ihre Asset-Allokation langfristig strukturieren, trotzdem an besonderen Chancen partizipieren und was Privatanleger von den Börsenprofis lernen können, erläutert David Wehner, Head of Liquid Assets beim unabhängigen Münchener Vermögensverwalter FGTC Investment, in seinem aktuellen Marktkommentar.

(...)