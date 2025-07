Zürich - Der Dollar hat am Donnerstagnachmittag nach der Publikation der neuen US-Arbeitsmarktdaten zum Franken wie zum Euro zugelegt. Die US-Wirtschaft hat im Juni deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem nach oben revidiert. Der US-Dollar notiert am späten Nachmittag bei 0,7951 Franken nach 0,7927 am Mittag. Kurz nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten war er auf ...

