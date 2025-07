NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Doug Anmuth gibt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die "Prime Day"-Schnäppchentage, die vom 8. bis 11. Juli stattfinden. Neben den dann verfügbaren Deals sollte auch die Dauer von vier Tagen die Nachfrage antreiben. Trotz der derzeitigen Zollprobleme verfüge der Online-Händler offenbar über ausreichend hohe Lagerbestände./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 12:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 12:46 / EDT



ISIN: US0231351067

