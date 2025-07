NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS vor der Berichtssaison der Investmentbanken auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Die Gebühren im Investmentbanking seien zwar zu Beginn des zweiten Quartals sehr niedrig gewesen, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ermutigend sei aber, dass die Aktivitäten in diesem Bereich mit abnehmender Volatilität an den Märkten wieder zugelegt hätten. Insgesamt gebe es viele potenzielle gesamtwirtschaftliche und geopolitische Treiber, die das Kapitalmarktumfeld zwischen höherer Volatilität/höheren Handelserträgen und niedrigerer Volatilität/höheren Investmentbanking-Gebühren verschieben könnten./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 18:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 00:45 / EDT





ISIN: CH0244767585

