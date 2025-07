DHL Express UAE und die Freihandelszone Meydan (Meydan Free Zone) haben eine Partnerschaft geschlossen, um den weltweiten Versand für Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verbessern. Der Vertrag bietet eine optimierte Logistik, reduzierte Tarife und kompetenten Support und steht damit im Einklang mit Dubais Ziel, seine Position als globales Zentrum für Handel und Unternehmertum zu stärken.

Foto mit freundlicher Genehmigung der Freihandelszone Meydan

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DHL Express UAE, der weltweit führende Anbieter internationaler Expresslogistik, hat einen strategischen Vertrag mit der preisgekrönten, zu 100 % digitalen Freihandelszone Meydan unterzeichnet, um die internationalen Versandkapazitäten für Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verbessern. Die Partnerschaft wurde am Hauptsitz der Freihandelszone Meydan formell besiegelt und von Mahmoud Haj Hussein, Country Manager von DHL Express UAE, und Mohammad Bin Humaidan Al Falasi, Director of Free Zone Licensing der Freihandelszone Meydan, unterzeichnet.

Durch diese Zusammenarbeit erhalten Unternehmen, die in der Freihandelszone Meydan tätig sind, einen optimierten Zugang zum globalen Logistiknetzwerk von DHL, das mehr als 220 Länder und Gebiete umfasst. Der Vertrag umfasst Vorzugstarife für den Versand, kompetente Zollberatung, skalierbare Lieferlösungen und dedizierte Logistikunterstützung, um den internationalen Handel zu vereinfachen und die globale Expansion des Unternehmens zu beschleunigen.

Die Partnerschaft unterstützt Dubais umfassende Wirtschaftsagenda zur Förderung des Unternehmertums und zur Positionierung des Emirats als weltweit führender Standort für Handel und Innovation. Durch die Bewältigung wichtiger logistischer Herausforderungen wird die Initiative insbesondere wachstumsstarken Branchen wie E-Commerce, Gesundheitswesen, Fertigung und Einzelhandel zugutekommen. Insbesondere E-Commerce-Unternehmen werden von den Fulfillment-Services, automatisierten Tracking-Tools und optimierten Lösungen für die Zustellung auf der letzten Meile von DHL profitieren, die die betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit verbessern.

Über die Logistik hinaus bietet die Partnerschaft Unternehmern Zugang zu einem der zukunftsfähigsten Geschäftsökosysteme Dubais. Unternehmen profitieren von einer Körperschaftssteuer von 0 % als qualifizierte Freihandelszonenunternehmen, garantierter Unterstützung bei der Eröffnung eines Bankkontos in den VAE und Zugang zu über 2.500 lizenzierten Aktivitäten in verschiedenen Branchen. Die Freihandelszone bietet außerdem LLC-Strukturen zum Schutz der persönlichen Haftung, flexible Pay-as-you-grow-Pakete, ISO-zertifizierte Datensicherheit und kontinuierliche Unterstützung durch Experten, die über eine vollständig digitale, preisgekrönte Plattform verwaltet werden.

Mahmoud Haj Hussein, Country Manager von DHL Express UAE, erklärte: "DHL Express ist stolz darauf, Teil des florierenden unternehmerischen Ökosystems der Vereinigten Arabischen Emirate zu sein. Unsere Partnerschaft mit der Freihandelszone Meydan bekräftigt unser Engagement, KMUs mit erstklassiger Logistikkompetenz, nahtloser internationaler Lieferung und maßgeschneiderter Unterstützung zu unterstützen."

Mohammad Bin Humaidan Al Falasi, Direktor für Freihandelszonen-Lizenzen in der Freihandelszone Meydan, fügte hinzu: "In der Freihandelszone Meydan setzen wir uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem Unternehmen problemlos gegründet und erweitert werden können. Diese Partnerschaft mit DHL Express bietet unseren Lizenznehmern die logistischen Werkzeuge, die sie benötigen, um international zu expandieren und auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, eine intelligente, agile und global vernetzte Geschäftswelt aufzubauen."

Der Vertrag ist Teil einer umfassenden Strategie von DHL, weltweit aufstrebende kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit spezialisierten Logistiklösungen und branchenspezifischem Know-how zu unterstützen. Von der grenzüberschreitenden Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zur Zustellung auf der letzten Meile bietet DHL eine umfassende Palette an Dienstleistungen, die Unternehmern dabei unterstützen, ihre Lieferketten zu optimieren und neue Märkte effizient zu erschließen. Die Fawri-Lizenz der Freihandelszone Meydan ergänzt das Angebot und ermöglicht es Unternehmen, innerhalb von weniger als 60 Minuten den Betrieb aufzunehmen. Damit setzt sie neue Maßstäbe für Schnelligkeit und Einfachheit bei der Unternehmensgründung. Gemeinsam bieten die Partner ein umfassendes Ökosystem, das auf Effizienz, Agilität und globale Reichweite ausgelegt ist.

Durch die Integration fortschrittlicher Logistikkapazitäten in das KMU-Ökosystem Dubais stärkt diese Partnerschaft die Position der VAE als führender Standort für innovationsgetriebenes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum.

Foto mit freundlicher Genehmigung der Freihandelszone Meydan

Über DHL - Das Logistikunternehmen für die Welt

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistikbranche. Unsere DHL-Divisionen bieten ein einzigartiges Portfolio an Logistikdienstleistungen, das von nationaler und internationaler Paketzustellung, E-Commerce-Versand und Fulfillment-Lösungen über internationalen Express-, Straßen-, Luft- und Seetransport bis hin zum industriellen Lieferkettenmanagement reicht. Mit rund 400.000 Mitarbeitern in mehr als 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL Menschen und Unternehmen sicher und zuverlässig und ermöglicht so einen globalen, nachhaltigen Handelsfluss. Mit spezialisierten Lösungen für Wachstumsmärkte und Branchen wie Technologie, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Ingenieurwesen, Fertigung und Energie, Automobilindustrie und Einzelhandel ist DHL als "das Logistikunternehmen für die Welt" klar positioniert.

DHL ist Teil der DHL Group, die im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 84,2 Milliarden Euro erzielte. Mit nachhaltigen Geschäftspraktiken und einem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet die Gruppe einen positiven Beitrag zur Welt. Die DHL Group strebt an, bis 2050 eine emissionsneutrale Logistik zu erreichen.

Über die Freihandelszone Meydan:

Die Freihandelszone Meydan zählt zu den größten und modernsten digitalen Freihandelszonen der Welt. Sie liegt strategisch günstig, nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt, und hat ihren Hauptsitz im renommierten Meydan Hotel. Bekannt für seine preisgekrönte 360°-Plattform, ermöglicht es Unternehmen, schnell, einfach und flexibel von Dubai aus weltweit zu starten, zu operieren und zu skalieren.

