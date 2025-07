FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL Group will an seinem Brief- und Paketgeschäft festhalten. Finanzchefin Melanie Kreis erteilte anderslautenden Forderungen von Investoren eine Absage: "Unser Vorstandsteam hat immer wieder klar gesagt, dass der Bereich Post & Paket Deutschland ein wichtiges Familienmitglied ist und bleiben wird", sagte sie der "Börsen-Zeitung" (Freitag). So hatten etwa die Fondsgesellschaften DWS und Deka das DHL-Management aufgefordert, eine Abspaltung der Sparte zu prüfen.

Der Geschäftsbereich verliert seit vielen Jahren an Bedeutung im Konzern, weil immer weniger Briefe, Postkarten und Werbepost verschickt werden. Richtung Ende des Jahrzehnts erwartet Managerin Kreis allerdings wieder Wachstum, denn "dann werden wir in dieser Division auch wieder anfangen zu wachsen, weil das Briefaufkommen dann einen Boden erreicht haben und das Paketwachstum dominieren wird"./stw