In dem Jahr 2024 exportierte Spanien 407,37 Millionen kg Zucchini zu 1,30 EUR/kg und importierte 18,19 Millionen kg zu 1,04 EUR/kg, davon 68,44 % aus Marokko. Bildquelle: Pexels In dem Jahr 2024 exportierte Spanien 407,37 Millionen kg Zucchini zu 1,30 EUR/kg und importierte 18,19 Millionen kg zu 1,04 EUR/kg, davon 68,44 % aus Marokko. In den letzten zehn Jahren, von 2015 bis 2024,...

