Bei einer Kontrolle an der türkisch-bulgarischen Grenze wurden in Paprikas Rückstände des Insektizids Formetanat gefunden, die den Grenzwert weit überschritten. Eine für den deutschen Markt bestimmte Paprikalieferung aus der Türkei wurde nach Erreichen der EU-Grenze vernichtet, nachdem ein überhöhter Pestizidgehalt festgestellt worden ist, so berichtet...

