The following instruments on XETRA do have their first trading 04.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.07.2025Aktien1 SGXE14976547 Meituan SDR2 SGXE81412038 Ping An Insurance [Group] Co. of SDR3 SE0025159023 Terranor Group AB4 GRS830003000 Alpha Bank S.A.5 SE0015661152 Hamlet BioPharma AB (publ)6 US05453U2033 SS Innovations International Inc.7 ES06445809U3 Iberdrola S.A. BZR8 NO0013536078 IDEX Biometrics ASAAnleihen1 FR00140112W8 Sogecap S.A.2 US969457CS75 The Williams Companies Inc.3 US00084EAM03 ABN AMRO Bank N.V.4 USU4328RAM61 Hilton Domestic Operating Company Inc.5 XS3106098380 Royal Bank of Canada6 XS3112064947 Bank of Montreal7 XS3079584903 Bekarys Liquidity DAC8 FR00140059O8 Département de l'Eure9 DE000A4DFUT1 Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)10 XS2924174381 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.11 DE000DJ9AV79 DZ BANK AG12 DE000HEL1BA8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 US91282CNJ61 United States of America