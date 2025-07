Zürich - Am Devisenmarkt zeigt sich am Freitag keine klare Tendenz. So profitiert der Dollar nur wenig von der Durchsetzung des «One Big Beautiful Bill» . Die Commerzbank sieht zumindest kurzfristig dank möglicher fiskalischer Impulse den Dollar als Profiteur von Trumps Gesetz. «Langfristig trägt das Gesetz allerdings nur zu unseren Sorgen bei, was den Status des US-Dollars angeht», schreiben die Experten. Während die Wachstumserwartungen von Regierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...