Bern - In der Schweiz hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im Juni gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Saisonal bedingt waren weniger Personen als arbeitslos gemeldet, während die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent verharrte. Ende Juni waren 126'877 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das waren 1067 Personen oder 0,8 Prozent weniger ...

