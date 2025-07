Nach der festeren Sitzung am Mittwoch (5%) ist die BMW-Aktie gestern (-0,9%) leichter aus dem Handel gegangen. Rückblick: Die BMW-Aktie war im vergangenen Monat zunächst auf 70,94 EUR zurückgefallen, ehe es in der letzten vollständigen Juni-Woche (+6,7%) zu einer Gegenreaktion kam. An diese Tendenz konnten die Notierungen zur Wochenmitte ...

