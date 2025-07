FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 4430 (4450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 555 (525) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES SOFTCAT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1900 (1600) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MOONPIG TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 235 (290) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 405 (375) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG PRICE TARGET TO 460 (385) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 4548 (4610) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 560 (600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES DRAX ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2950 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES DRAX WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1000 PENCE - RBC CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 275 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 305 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2225 (2100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 120 (85) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2750 (2700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5000 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13100 (13400) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News