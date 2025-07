Die Pfalzwerke und die Stadtwerke Neustadt erneuern eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, die Ende 2024 aus der EEG-Förderung lief. Künftig wird der Solarpark am Flugplatz Lilienthal eine Leistung von 4,5 Megawatt haben und damit mehr als doppelt soviel wie die Vorgänger-Anlage aus dem Jahr 2003. Die Pfalzwerke und die Stadtwerke Neustadt modernisieren eine Photovoltaik-Freiflächenanlage am Flugplatz Lilienthal in Neustadt. Sie stammt aus dem Jahr 2003 und war damals mit zwei Megawatt Leistung eine der größten in Deutschland. Ihre EEG-Förderung lief dementsprechend Ende 2024 aus. Nun soll auf der ...

