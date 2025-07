Nach Angaben des Unternehmens ist der Speicher mit 15 Megawatt Leistung in Immenstadt der bisher größte dieser Art in Bayern. Mit dem Netzbetreiber Allgäu Netz ist eine netzneutrale Fahrweise des Batteriespeichers vereinbart, damit er das regionale Verteilnetz nicht zusätzlich belastet. Green Flexibility und das Allgäuer Überlandwerk haben den nach eigenen Angaben bislang größten Batteriespeicher in Bayern ans Netz angeschlossen. Die Anlage in Immenstadt hat eine Leistung von 15 Megawatt und eine Kapazität von 33 Megawattstunden. Die Investitionssumme lag Green Flexibility zufolge bei 15 Millionen ...

