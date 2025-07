Hochtief erhält als Teil des Joint Ventures GelreGroen den Zuschlag für ein umfangreiches Autobahnprojekt in den Niederlanden. Das niederländische Infrastrukturministerium hat den Großauftrag am 3. Juli 2025 offiziell bestätigt. Hochtief ist zu 40 Prozent am Joint Venture beteiligt, das den Ausbau der A15 bei Arnheim umsetzt. In dem von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...