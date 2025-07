Tesla Inc. - Der Glanz verblasst

Werbung







Tesla kämpft mit deutlichen Absatzrückgängen. Im zweiten Quartal 2025 sind die weltweiten Fahrzeugauslieferungen um rund 13 Prozent auf 384.122 Fahrzeuge gesunken. Besonders betroffen ist der europäische Markt, der seit Monaten schrumpft und von Elon Musk als "schwächster Markt" bezeichnet wird. Gleichzeitig verlässt eine Reihe von Topmanagern aus wichtigen Bereichen wie Softwareentwicklung, Batterietechnologie und Robotik das Unternehmen. Um dem entgegenzuwirken, hat Musk selbst die Kontrolle über den Vertrieb in Europa und Nordamerika übernommen. Die Unternehmenskultur gilt als angespannt, geprägt von hoher Fluktuation und ständigen Umstrukturierungen. Musks politische Äußerungen und seine Unterstützung rechtspopulistischer Positionen wirken sich negativ auf das Markenimage aus und schrecken sowohl Kunden als auch Fachkräfte ab. In den USA drohen Tesla geplante Kürzungen bei den Subventionen von Elektroautos. Auch in China verliert Tesla zunehmend Marktanteile an lokale Konkurrenten wie BYD und Xiaomi. Zudem wird die Modellpalette als veraltet wahrgenommen, während echte Innovationen wie Robo-Taxis bisher ausbleiben. Insgesamt steht Tesla vor größeren Herausforderungen, sowohl intern als auch extern. Die Tesla-Aktie ist jedoch in den letzten 3 Monaten trotz gelegentlichem Gegenwind um rund 19 Prozent angestiegen.









