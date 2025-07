Der Goldpreis stabilisiert sich angesichts erneuter US-Zollbedrohungen vor der Frist am 9. Juli.Der US-Dollar handelt schwächer, während Präsident Trumps "Big, Beautiful, Bill" am Unabhängigkeitstag ins Weiße Haus geht.XAU/USD bleibt uneinig, da die Preise innerhalb der Grenzen eines symmetrischen Dreiecks bleiben. Gold (XAU/USD) handelt am Freitag ...

