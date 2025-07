Kloten - Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder haben bei ihrer Rückkehr aus Lateinamerika das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten als grossen Erfolg bezeichnet. Gescheitert sind die Verhandlungen jedoch beim Patentschutz. Es gebe nichts zu beschönigen: Die Verhandlungen in Bezug auf den Patentschutz seien sehr schwierig gewesen, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Freitag in Zürich vor den Medien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...