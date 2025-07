Der Euro (EUR) ist gegenüber dem US-Dollar (USD) um moderate 0,2 % gestiegen und geht mit erneuter Unterstützung in die nordamerikanische Handelssitzung am Freitag, da er wieder in Richtung des oberen Endes der Wochenbandbreite klettert und auf das neue Mehrjahreshoch vom Dienstag zusteuert, berichten die Chef-Devisenstrategen der Scotiabank, Shaun ...

