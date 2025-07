B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099) hat mit dem ersten Goldguss in der Goose Mine nicht nur ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte erschlossen, sondern auch erstmals die kanadische Goldproduktion. Der Standort in Nunavut markiert das vierte produzierende Bergwerk des Unternehmens und ist Teil des vielversprechenden Back-River-Gold-Distrikts. Auch andere Goldproduzenten stehen bei uns im Fokus. Am Besten Wochenendslektüre nutzen! -> KW 26 2025 Gold verlässt den Aufwärtstrendkanal - dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...