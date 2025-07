Gland / Bern - Die Finanz-App Yuh geht vier Jahre nach ihrem Start vollständig in den Besitz der Onlinebank Swissquote über. Postfinance veräussert ihren 50-Prozent-Anteil am Joint Venture für 90 Millionen Franken an den bisherigen Partner. Der Zeitpunkt für diesen Schritt sei für alle Beteiligten ideal, teilte die Post-Tochter am Freitag mit. Mit nur einem Eigentümer könne Yuh künftig effizienter und gezielter weiterentwickelt werden. Postfinance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...