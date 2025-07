Berlin - DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel hat mehr tarifvertragliche Regelungen für hitzefreie Tage und für ein Hitzegeld bei hohen Temperaturen ins Gespräch gebracht.



"Für Dachdecker gibt es einen von der Gewerkschaft verhandelten Tarifvertrag mit hitzefrei und Ausfallgeld, wenn wetterbedingt nicht gearbeitet werden kann", sagte Piel der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Das kann ein Vorbild für andere Branchen sein und muss am Tarifverhandlungstisch vereinbart werden, wenn es für die Branche sinnvoll ist."



"Arbeitgeber sind in der Verantwortung, Beschäftigte vor Hitzestress zu schützen", sagte die DGB-Vertreterin. "Es macht einen Unterschied, ob man im Büro, draußen auf dem Bau, in der Pflege, am Hochofen oder am Band arbeitet. Deshalb müssen Arbeitgeber für unterschiedliche Arbeitsplätze passgenaue Maßnahmen bereithalten, wenn es zu heiß wird", sagte sie. Durch den Klimawandel gebe es schon jetzt längere und heftigere Hitzeperioden. "Arbeitgeber müssen konsequent Hitzeschutz vorhalten, und Behörden brauchen mehr Personal, um regelmäßig zu überprüfen", sagte Piel.



In Deutschland wird übernächste Woche die nächste Hitzewelle erwartet.





