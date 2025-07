Vilnius - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Nationalfeiertag der Republik Litauen die Bedeutung des Tages als "lebendiges Bekenntnis zur Freiheit und Unabhängigkeit" bezeichnet.



Steinmeier sagte am Sonntag in Vilnius, dass der Tag der Krönung von Großfürst Mindaugas im Jahr 1253 nicht nur ein historisches Datum sei, sondern auch in der Gegenwart für die europäische Idee stehe.



Steinmeier lobte die Litauer für ihren "unerschütterlichen Kampf" um Freiheit und ihren "Stolz" auf das eigene Land. Er hob hervor, dass die litauische Verfassung das "Volk der Litauer" als "Quelle aller Staatlichkeit" anerkenne und der "Geist" der Freiheit und Verantwortung in Litauen tief verwurzelt sei. Deutschland und Litauen stünden gemeinsam für die Freiheit der Ukraine und den europäischen Zusammenhalt ein.



In der Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen sieht Steinmeier eine Botschaft für die gegenseitige Verantwortung und Bündnistreue. Er sagte, dass die Sicherheit Litauens auch die Sicherheit Europas sei.





