Der Preis für Gold lag in Indien am Montag bei 9.117,16 Indischen Rupien (INR) pro Gramm und damit unter dem Preis von 9.189,32 INR am Freitag. Der Preis für Gold verringerte sich auf INR 106.340,80 pro Tola von INR 107.182,50 pro Tola am Freitag. Einheit Goldpreis in INR 1 Gramm 9.117,16 10 Gramm 91.171,61 Tola 106.340,80 Troy-Unze 283.575,60 ...

