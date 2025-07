Zürich - Am Devisenmarkt ist abwarten angesagt, denn das Ende der 90-tägigen Schonfrist auf Donald Trumps «reziproke» Zölle naht in grossen Schritten. Die Zeit drängt also und gleichzeitig ist die Verwirrung gross. Die Briefe, mit denen der US-Präsident verschiedene Handelspartner über die künftig geltenden Zölle informieren will, sollen am (heutigen) Montag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit verschickt werden. Welche Länder darunter sind, bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...