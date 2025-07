NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von ProSiebenSat.1 von 7 auf 11 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Branchenkonsolidierung sowie die Erholung des Werbemarkts sorgten für Potenzial, schrieb Daniel Kerven in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung. Gleichzeitig seien die Papiere der Münchner durch Anteilskäufe des italienischen Großaktionärs Media For Europe (MFE) nach unten hin abgeschirmt./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2025 / 20:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 00:15 / BST

