EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans und Windmöller & Hölscher vertiefen Partnerschaft mit exklusivem Rahmenvertrag



07.07.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





technotrans und Windmöller & Hölscher vertiefen Partnerschaft mit exklusivem Rahmenvertrag Exklusivvereinbarung für das Farbversorgungssystem TURBOCLEAN ADVANCED E im Flexodruck

Gemeinsam entwickelte Technologie setzt Maßstäbe bei Energieeffizienz und Ressourcenschonung

Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Sassenberg/Lengerich, 7. Juli 2025 - technotrans und Windmöller & Hölscher (W&H) vertiefen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit: Die beiden Technologieführer haben einen exklusiven Rahmenvertrag über die Lieferung des gemeinsam entwickelten Farbversorgungssystems TURBOCLEAN ADVANCED E geschlossen. Die Systemlösung wurde im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft umgesetzt, um den steigenden Anforderungen im Hochleistungs-Flexodruck an Effizienz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Sie kommt exklusiv in den Flexodruckmaschinen von W&H zum Einsatz. Die Vereinbarung sichert technotrans ein Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und unterstreicht die führende Systemkompetenz im Fluidmanagement bei Print-Anwendungen. "Mit der Fortsetzung dieser engen Kooperation sichern wir uns ein signifikantes Umsatzpotenzial und festigen unsere starke Position im Fokusmarkt Print", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Unsere gemeinsam mit W&H entwickelte Lösung bietet klare Wettbewerbsvorteile hinsichtlich Effizienz, Nachhaltigkeit und Betriebskosten." Die Entwicklung des Gesamtsystems für die Farbversorgung von Flexodruckmaschinen, die beispielsweise Folien für die Verpackungsindustrie bedrucken, erfolgte in enger, mehrjähriger Kooperation. Hierfür setzte technotrans zeitweise sogar einen Resident Engineer bei W&H ein, um die Entwicklung und intensive Testphase optimal zu begleiten. "Unser Ziel war es, ein System zu schaffen, das unsere hohen Ansprüche an Leistung, Ressourceneffizienz und Bedienkomfort im Flexodruck konsequent erfüllt", sagt Dr. Björn Feldhaus, Entwicklungsleiter für Druckmaschinen bei W&H. "Mit technotrans haben wir einen Entwicklungspartner gefunden, der unser Konzept mit seiner technologischen Expertise hervorragend umgesetzt hat. Wir freuen uns, diese erfolgreiche Partnerschaft mit dem neuen Rahmenvertrag weiter zu festigen." Herzstück des TURBOCLEAN ADVANCED E sind elektrisch betriebene Ringkolbenpumpen anstelle von marktüblichen druckluftbetriebenen Membranpumpen. Die daraus entstehenden Vorteile sind signifikant: Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ermöglicht es Energieeinsparungen von bis zu 80 Prozent. Zudem minimiert das System den Farbverlust bei den im Flexodruck häufigen Farbwechseln. Die Pumpentechnologie erlaubt es, Restfarben aus den Leitungen zurückzufordern und dem Kreislauf wieder zuzuführen. Schnellere Farbwechsel innerhalb von nur fünf Minuten und deutlich verlängerte Wartungsintervalle durch den Einsatz verschleißarmer Pumpenkomponenten sind weitere Vorteile. Die Ringkolbenpumpen zeichnen sich durch statisch beanspruchte Dichtungen aus, was sie besonders langlebig gegenüber den abrasiven Bestandteilen in Druckfarben macht - ein entscheidender Vorteil gegenüber Pumpen mit dynamisch beanspruchten Dichtungen. Langfristige Perspektive und gestärkte Marktposition

Der nun geschlossene Rahmenvertrag sichert W&H den exklusiven Zugang zu dieser fortschrittlichen Farbversorgungstechnologie für ihre Flexodruckmaschinen. Für technotrans ist es ein starker Wachstumsimpuls im Fokusmarkt Print. Mit der Vereinbarung bekräftigen beide Partner ihr Engagement für Innovation sowie Ressourcenschonung und setzen ein klares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit ihrer Technologien. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Einfärbesysteme bleibt dabei ein gemeinsames Ziel. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die Windmöller & Hölscher SE & Co. KG: Windmöller & Hölscher (W&H) ist ein international führender Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Produktion und Verarbeitung flexibler Verpackungen mit Hauptsitz in Lengerich, Deutschland. Gegründet 1869, umfasst das Produktportfolio des Familienunternehmens leistungsstarke Maschinen für die Folienextrusion, den Druck und die Weiterverarbeitung. Als globales Unternehmen mit rund 3.400 Mitarbeitenden bietet W&H seinen Kunden zahlreiche Leistungen aus einer Hand: von Beratung und Engineering bis zur Lieferung hochwertiger Maschinen und kompletter Verpackungslinien. Maschinen von Windmöller & Hölscher sind in mehr als 130 Ländern und bei mehr als 5.000 Kunden im Einsatz. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete 2023 mehr als 1 Milliarde € Umsatz.

Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.

Hinweis Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de





07.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com