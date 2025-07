© Foto: Aaron Schwartz - newscom

Der Bruch zwischen Donald Trump und Elon Musk eskaliert nach der Gründung einer neuen politischen Partei durch den Tesla-Chef. Der politische Zwist zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Tesla-CEO Elon Musk erreicht eine neue Eskalationsstufe: Nach der überraschenden Ankündigung Musks, eine eigene politische Bewegung namens "America Party" zu gründen, reagierte Trump scharf. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete er Musk als "völlig entgleist" und warf ihm vor, "Chaos und Zerstörung" zu verursachen. "Es ist traurig zu sehen, wie Elon Musk in den letzten fünf Wochen vollständig entgleist ist - ein regelrechtes Zugunglück in Zeitlupe", schrieb Trump am späten …