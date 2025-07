USD/CAD gewinnt im frühen europäischen Handel am Montag auf rund 1,3650.Sinkende Rohölpreise belasten den rohstoffgebundenen Loonie und sorgen für Rückenwind für das Paar. Händler warten am Mittwoch auf die FOMC Protokolle für neuen Auftrieb. Das Währungspaar USD/CAD setzt die Rallye während der frühen europäischen Handelsstunden am Montag auf fast ...

