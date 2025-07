Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.865 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Siemens Energy und MTU, am Ende Siemens Healthineers, Merck und Sartorius.



"Die Zölle stehen wieder einmal im Zentrum des Börsengeschehens", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsenwelt spekuliere aktuell, an wen die ersten zwölf Zoll-Drohbriefe von US-Präsident Donald Trump adressiert sein werden. "Und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die EU unter den Empfängern ist. Gerade für die exportorientierten europäischen Volkswirtschaften wären die Zölle eine immense Belastung."



"Nach dem Feiertag am Freitag kehrt die Wall Street heute zum Handel zurück", fügte Altmann hinzu. "Damit werden die Umsätze auch hierzulande wieder anziehen. Am Freitag wurden beim Dax so wenig Aktien gehandelt wie zuletzt am 30. Dezember, dem verkürzten letzten Handelstag des vergangenen Börsenjahres." Die drohenden Zölle dürften dem Dax das Leben weiterhin schwer machen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1753 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8508 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 68,15 US-Dollar; das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur