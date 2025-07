Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflationszahlen der Eurozone für Juni (erste Schätzung) zeigten eine Inflationsrate von 2,0% p.a. und eine Kerninflation von 2,3% p.a. - sehr ähnlich zu unseren Erwartungen (2,0% bzw. 2,2% p.a.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Daten seien unauffällig gewesen, was die Märkte gut aufgenommen hätten. Die niedrige Güterinflation profitiere weiterhin vom stärkeren Euro, während die Dienstleistungsinflation mit 3,3% p.a. etwas erhöht bleibe, was den anhaltenden Kostendruck in personalkostenintensiven Sektoren widerspiegele. Für Juli würden die Analysten ähnliche Inflationszahlen erwarten. Ihr Fokus liege ganz auf der bevorstehenden Entscheidung von Präsident Trump über die endgültigen Zölle für EU-Exporte, die die Inflationsaussichten ändern könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...