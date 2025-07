Die nächste Generation des Elite-Schuhs getragen von Harry Kane mit charakteristischen Skechers Innovationen für ein komfortables Gefühl beim ersten Ballkontakt.

Skechers Football kehrt mit seinem neuen Signature-Modell auf den Platz zurück: dem SKX_2. Der weiterentwickelte Fußballschuh wurde speziell dafür designt, Spieler*innen mehr Kontrolle über Ball und Spiel zu geben. Fans weltweit bekamen bereits einen ersten Eindruck, als Bayern-Star Harry Kane beim Viertelfinale der FIFA Klub-WM in den USA mit dem weißen und türkisfarbenen Schuh auflief.

Harry Kane präsentiert den brandneuen Skechers SKX_2 Elite Fußballschuh entwickelt für Ballkontrolle, Komfort und das perfekte Ballgefühl.

Der SKX_2 kommt heute in Europa als Teil des neuen Skechers Football CTRL^ Pakets auf den Markt, das den Komfort einer perfekten Ballannahme für Spieler*innen feiert.

Harry Kane: «Es ist das beste Gefühl, wenn du den Ball annimmst, alles passt und du komplett im Spiel bist fokussiert, voller Kontrolle, mit dem Ziel vor Augen. Und Skechers bringt mich genau da hin. Der SKX_01 war schon stark aber mit dem SKX_2 merkt man die Weiterentwicklung: schneller, präziser, perfekt abgestimmt auf mein Spiel.»

"Mit dem Beginn unserer dritten Saison im Fußball setzen wir unsere Innovation, Entwicklung und Verbesserung unseres Angebots fort, damit Harry Kane und alle Athleten ihre Bestleistung abrufen können," sagte Michael Greenberg, Präsident von Skechers. "Von den Profis bis hin zu den Nachwuchsspielern in den Akademien haben wir auf ihr Feedback gehört, als wir den SKX_2 entwickelt haben. Er übernimmt das, was sie am Original lieben, mit zusätzlichen präzisionstechnischen Verbesserungen, um Komfort zu bieten, der dann funktioniert, wenn man ihn am meisten braucht."

Der neue SKX_2: Kontrolle, Komfort und Performance auf höchstem Niveau

Der neue SKX_2 Elite ist für Spieler konzipiert, die präzise Schussgenauigkeit benötigen. Er verfügt über einen maßgeschneiderten Schuh-Leisten, der sorgfältig entwickelt wurde, um den Tragekomfort zu optimieren und eine perfekte Passform für ein verbessertes Ballgefühl auf dem Platz zu bieten. Dazu ausgestattet mit einer strapazierfähigen Hyper Burst Pro® Einlegesohle, einem leichten Skechers Fitknit Obermaterial und einer multidirektionalen Außensohle für hervorragende Traktion auf unterschiedlichen Fußballplatz-Verhältnissen.

Für mehr Dynamik gibt es den Skechers Razor 1.5 Elite ein leichter Speed-Schuh mit explosivem, von der Sprintbahn inspirierten Design. Dieser Fußballschuh hat eine Karbonverstärkte Sohlenplatte für reaktionsschnelle Kraft, Wendigkeit und maximale Beschleunigung während des Spiels.

Neben den Elite-Modellen für Profis bietet Skechers auch die SKX_2 und Razor als Academy-Versionen für alle Leistungsniveaus mit maximaler Performance und Tragekomfort. Auch Youth Kids-Versionen sind verfügbar, damit der Fußball Nachwuchs seinen Idolen nacheifern kann. Alle Modelle gibt es sowohl für Rasen als auch für Kunstrasen

Skechers Football: Stars Kampagne

Der weltweite Launch des SKX_2 und des CTRL^ Packs wird begleitet von Harry Kane und weiteren Skechers-Profis. Darunter Flügelspieler Baris Alper Yilmaz von der türkischen Nationalmannschaft, Flügelspieler Mohammed Kudus von West Ham United und ghanaischer-Nationalspieler, Mittelfeldspieler Isco Alarcón von Real Betis und spanischer Nationalspieler, Mittelfeldspieler Niccolò Pisilli von AS Roma und italienischer Nationalspieler, Flügelspieler Luis Sinisterra vom AFC Bournemouth und kolumbianischer Nationalspieler, Mittelfeldspieler Matt O'Riley von Brighton Hove Albion und dänischer Nationalspieler sowie Linksverteidigerin Leila Ouahabi von Manchester City und spanische Nationalspielerin.

Auf den @skechersfootball Social-Media-Kanälen startet außerdem die Skechers Fix My Touch Kampagne ein interaktives Format, bei dem Spieler lustige Geschichten oder Videos von Teamkollegen teilen können. Zu gewinnen gibt es dabei neue Skechers CTRL^ Fußballschuhe für mehr Kontrolle auf dem Platz.

Mehr als nur Fußball

Neben Fußball bietet Skechers auch Performance-Schuhe für Basketball, Golf, Cricket, Pickleball, Padel und Running sowohl für Profi- als auch Freizeitsportler*innen.

Der neue Skechers SKX_2 sowie die gesamte Skechers Football Kollektion sind ab sofort auf den offiziellen Skechers-Websites, in ausgewählten Skechers-Stores und bei Fachhändlern in ganz Europa erhältlich. Für exklusive Einblicke und Behind-the-Scenes-Material einfach @skechersfootball auf Instagram und TikTok folgen.

Über SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers (NYSE:SKX) ist «The Comfort Technology Company®» aus Südkalifornien. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt ein breites Sortiment an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder in über 180 Ländern. Erhältlich sind die Kollektionen in Kaufhäusern, bei Fachhändlern, über skechers.com sowie in über 5.300 eigenen Shops weltweit. Skechers ist ein Fortune 500®-Unternehmen und betreibt das internationale Geschäft über Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Vertriebspartner. Mehr Infos auf about.skechers.com oder auf FacebookInstagramTikTok

