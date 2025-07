DJ Daimler Truck mit Absatzrückgang wegen schwachem Nordamerika-Geschäft

DOW JONES--Daimler Truck hat im zweiten Quartal wegen deutlich rückläufigen Verkäufen in Nordamerika weniger Nutzfahrzeuge abgesetzt. Insgesamt sackte der Absatz laut Mitteilung um 5 Prozent ab auf 106.715 Einheiten. Alleine das Segment Trucks North America setze nur noch 38.580 nach noch 48.246 Fahrzeuge im Vorjahr ab. Mercedes-Benz Trucks setzte in Europa dagegen mit 38.294 Einheiten nahezu so viele Einheiten ab wie im Vorjahreszeitraum (38.481 Fahrzeuge). Das Segment Trucks Asia verzeichnete einen Absatzanstieg um 13 Prozent auf 26.443 Einheiten.

Daimler Buses steigerte den weiteren Angaben zufolge das Absatzvolumen auf 7.027 von 6.674 Einheiten.

