Der Logistiker VM-Milktrans und dessen Schwesterunternehmen Sovedo Logistics haben die ersten zwei von insgesamt sechs Mercedes-Benz eActros 600 in Belgien in Empfang genommen. Es handelt sich laut dem Hersteller um die ersten ausgelieferten Exemplare des neuen E-Lkw-Modells in dem Land. Die belgische Unternehmensgruppe ist in der Milchsammellogistik tätig und setzt bei ihren Transporten künftig auch auf den eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...