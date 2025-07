FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2145 (2495) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 260 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CANACCORD STARTS BOKU WITH 'BUY' - PRICE TARGET 271 PENCE - CITIGROUP CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1470 (1620) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1650 (1680) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WEIR TO 'BUY' - PRICE TARGET 2900 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1179 (1062) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 390 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2600 (2350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IWG PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1350 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PHIBRO ANIMAL HEALTH TO 'OVERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 35 (25) USD - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 373 (357) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BAE SYSTEMS TO 'REDUCE' - ODDO BHF CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2500 PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT RAISES BERKELEY TO 'BUY' - RBC CUTS CURRYS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 140 PENCE - RBC RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 400 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 415 (585) PENCE - 'BUY'



