Der weltgrößte Verkehrsflugzeugbauer hat in den vergangenen Tagen zwei Großaufträge eingetütet - beide aus Malaysia. Airbus wird für Malaysia Airlines 20 Großraum-Jets vom Typ A330-900 bauen. Auch die große Billigfluggesellschaft AirAsia will neue Flieger - auch um damit neue Ziele in Europa anzufliegen. Die Airbus-Aktie gehört am Montag zu den besten DAX-Werten. Die Dachgesellschaft von Malaysia Airlines, Malaysia Aviation Group, hatte vor drei Jahren bereits 20 Langstrecken-Jets bei Airbus bestellt. ...

